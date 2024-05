Il difensore portoghese fu molto conteso a gennaio ma da allora non ha ancora messo piede in campo diventando un vero e proprio mistero.

Tiago Djalò doveva essere il terzo colpo a parametro zero dell’Inter dopo Zielinski e Taremi che arriveranno a luglio. La Juventus invece a gennaio ha scelto di anticipare i rivali assicurandoselo per 3,5 milioni più 3,5 di bonus.

Il retroscena

Il difensore era stato per 6 mesi in Italia in passato, era nella Primavera del Milan e fu venduto al Lille nell’affare che portò Leao in rossonero. Un anno fa subì la rottura del legamento crociato ma a gennaio, al momento della presentazione ufficiale alla Juventus, ammise di essere guarito. Da allora però non ha giocato neanche un minuto in gare ufficiali, la Gazzetta dello Sport ritiene che il motivo sia da trovare in un ritardo di condizione oltre che dai postumi del brutto infortunio; vedremo se nelle prossime gare Djalò riuscirà a giocare.

Yann Bisseck

Cosa pensa l’Inter

I nerazzurri non si sono strappati i capelli per come sono andate le cose e non per il fatto che il portoghese non stia giocando, anche perché si trattava di un affare nel lungo periodo. L’Inter in quanto a braccetti è messa particolarmente bene visto che alle certezze Pavard e Bastoni si sono aggiunte le graditissime scoperte di Bisseck e Carlos Augusto. Si pensava che il tedesco avrebbe avuto bisogno di più tempo per mostrare le sue qualità mentre in pochissimi potevano immaginare che l’ex Monza potesse adattarsi abbastanza bene in quella posizione.

L’articolo La Juve ha vinto il derby d’Italia per Djalò ma per lui ancora nessun minuto ufficiale proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG