Futuro Pioli, Gerry Cardinale ha deciso di cambiare il tecnico a fine stagione: solo la vittoria dell’Europa League cambierebbe lo scenario

Importante indiscrezione riferita da Repubblica sulla posizione di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Gerry Cardinale avrebbe già deciso di cambiare l’allenatore a fine stagione comunicandolo all’ex Inter che ha un solo modo per salvarsi: vincere l’Europa League. Le parole di Currò:

PAROLE – «Per Pioli la conquista dell’Europa League sarebbe un jolly da giocarsi nella difficile corsa per la riconferma, a dispetto della possibile defenestrazione a giugno in anticipo di un anno sulla scadenza del contratto, come le parole di Cardinale lasciano supporre».

