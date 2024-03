Milan-Slavia Praga, il peggiore in campo è Theo Hernandez: sbaglia nell’occasione del secondo gol degli ospiti

Giudizio impietoso quello della Gazzetta dello Sport sulla prestazione di Theo Hernandez nella gara vinta ieri sera dal Milan per 4-2 contro lo Slavia Praga. Il francese non accelera mai e si perde due volte gli ospiti. Colpevole sulla seconda rete di Schranz:

PAROLE – «Non è carino far girare una F1 in terza. Non accelera, non fa male e sbaglia

due volte: Doudera lo perdona, Schranz (abbandonato in area) no».

