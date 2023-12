Rimangono le incognite sul futuro di Thiago Motta, il ds del Bologna Marco Di Vaio ha fatto il punto sul tecnico accostato anche alla Juve

Quale futuro per Thiago Motta. Questa è la domanda a cui ha avuto modo di rispondere il ds del Bologna Marco Di Vaio a Sportmediaset sul tecnico accostato (tra le tante) anche alla Juventus.

FUTURO THIAGO MOTTA – «Il mister è concentrato su questo momento importante, poi ci metteremo seduti per programmare il futuro insieme – le parole del dirigente rossoblù a Sportmediaset -. Scadenze non ce ne sono, sono quasi due anni che lavoriamo insieme. Conosciamo il mister, ci sono tutte le basi per parlare e trovare una soluzione per il futuro. Ora pensiamo al presente».

The post Futuro Thiago Motta, l’indiscrezione dal Bologna: «Ci sono le basi per questa soluzione» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG