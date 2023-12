Per Pep Guardiola a sorpresa dopo i rumors arriva la richiesta di rinnovo, ecco il punto sul tecnico del Manchester City

Altro che addio imminente al Manchester City, Pep Guardiola non ha alcuna intenzione di abbandonare i Citizens. Il tecnico spagnolo, avversario di mille battaglie con la Juventus, è intervenuto dopo il successo per 3-0 nella semifinale del mondiale per club contro l’Urawa Red. Ecco le due dichiarazioni.

RINNOVO – «Al momento ho ancora un anno di contratto e sono molto, molto felice a Manchester e vorrei rinnovare, se i miei capi non mi licenzieranno… Ho ancora tempo da dedicare al City».

