Gabbia commenta il ritorno al Milan: «Come non essere mai andato via. Sul rapporto con i compagni…». Le parole del difensore

Il neo-difensore del Milan Matteo Gabbia ha commentato il suo ritorno dal prestito Milan TV.

RITORNO AL MILAN – «È un ritorno che è stato abbastanza veloce. Il prestito era di un anno, in pochissimo tempo sono tornato. Su tante cose è come non essere mai andato via. Ho sempre avuto un bel rapporto con i compagni, con lo staff. Rivederli è qualcosa di bellissimo».

