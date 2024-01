Top 100 CIES: Kvaratskhelia precede Rafael Leao! Ecco la posizione del fuoriclasse del Milan, la lista completa

Il CIES, osservatorio internazionale sul calcio, ha stilato la propria Top 100 riguardante le valutazioni più alte in giro per il mondo. Primo posto in classifica per Jude Bellingham del Real Madrid, con Erling Haaland al secondo posto.

Per quanto riguarda la Serie A, il calciatore con il valore più alto è Khvicha Kvaratskhelia. Precede di una posizione e di 1,1 milioni di euro il rossonero Rafael Leao. Questa la classifica completa.

LA TOP 10 DEL CIES

1. Jude Bellingham (Real Madrid) 267,5 milioni di euro

2. Erling Haaland (Man City) 251,2

3. Vinicius Junior (Real Madrid) 250,3

4. Rodrygo Goes (Real Madrid) 247,9

5. Bukayo Saka (Arsenal) 223

6. Phil Foden (Man City) 195,8

7. Gavi (Barcellona) 175,4

8. Julian Alvarez (Man City) 164,7

9. Jamal Musiala (Bayern) 152,4

10. Martin Odegaard (Arsenal) 150,6

I GIOCATORI DI SERIE A NELLA TOP-100 DEL CIES

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli) 115,3 Rafael Leao (Milan) 114,2 Lautaro Martinez (Inter) 102,9 Victor Osimhen (Napoli) 100,5 Giorgio Scalvini (Atalanta) 90,6 Nicolò Barella (Inter) 82 Alessandro Bastoni (Inter) 78,4 Dusan Vlahovic (Juventus) 77,5

