Il difensore italiano non ha giocato per via di un affaticamento e farà di tutto per esserci domani sera: le ultime da Milanello.

Ci ha pensato Paulo Fonseca a fare chiarezza sulle condizioni di Matteo Gabbia. Il difensore italiano è stato costretto a saltare la sfida contro l’Udinese, valevole per l’ottava giornata di Serie A, per via di un guaio muscolare. Gabbia è diventato un perno della difesa rossonero, che però anche senza di lui ha saputo reggere le continue sortite offensive dell’Udinese, per via sopratutto dell’inferiorità numerica del Milan decisa da Chiffi e dalla VAR per il presunto fallo di Reijnders. Nonostante questo, la retroguardia del Milan ha saputo lottare con tutte le proprie forze, portando a casa una vittoria importantissima.

Infatti, contro la squadra friulana, il tecnico portoghese ha deciso di optare per una difesa inedita, schierando Malick Thiaw e Pavlovic al centro, con Emerson Royal e Filippo Terracciano sugli esterni. Alla fine il Diavolo è uscito con i tre e senza gol subiti, nonostante l’inferiorità numerica. Una vittoria quella contro i bianconeri che dà morale e che dimostra che la rosa del Milan non è così inappropriata come qualcuno può pensare. Ora dopo aver meritatamente esultato, Fonseca e i suoi ragazzi sono chiamati a pensare al Club Brugge, una partita da vincere assolutamente.

Gabbia-Milan, a breve anche il rinnovo

Il classe ’99 è attualmente legato al Diavolo fino al 2026. Ma come aveva annunciato l’agente nei giorni scorsi, a breve arriverà la firma sul nuovo contratto con i rossoneri. Come riportato da Fabrizio Romano, il nuovo accordo dovrebbe durare fino al 30 giugno 2029, con l’ex Villarreal che arriverà a percepire un ingaggio da 2 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Un rinnovo fortemente voluto dal giocatore, che ha convinto la società a puntare su di lui anche in futuro a suon di lavoro e ottime prestazioni sul campo. A breve dovrebbero arrivare firma ed ufficialità, ma il futuro del nativo di Busto Arsizio sarà ancora a tinte rossonere.

Matteo Gabbia

In panchina domani sera

Della certezza o meno di Gabbia domani contro il Brugge, avremo conferme solo tra oggi pomeriggio e probabilmente nell’ultima rifinitura a Milanello prima della sfida di San Siro in programma alle 18.45. Dal Milan lasciano filtrare ottimismo e se il centrale dovesse regolarmente allenarsi con il resto della squadra, avrebbe il posto garantito al centro della difesa insieme a Tomori o Pavlovic. Prossime ore dunque decisive per la conferma di Gabbia in campo o no, ma filtra positività.

