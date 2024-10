Dopo la vittoria con l’Udinese, il Milan prepara la gara di Champions League contro il Bruges in emergenza: quante assenze per Fonseca.

Una vera battaglia in campo, tra colpi proibitivi, spinte e tanti falli: questa è stata la partita del Milan contro l’Udinese, una lotta durata 100 e passa minuti, in cui alla fine i rossoneri sono riusciti a centrare l’obiettivo prefissato della vigilia, in una vittoria meritata e dal sapore sempre speciale contro i friulani. Tre punti dovevano essere e così è stato, il Diavolo è riuscito a ottenere una vittoria pesantissima, soprattutto per come è maturata. E chissà che non sia un nuovo punto di svolta per Fonseca e per i suoi ragazzi. La squadra è tornata viva, tutta insieme verso un unico obiettivo. Lascia di stucco la scelta su Leao, che con ogni probabilità verrà schierato in campo domani sera in Champions League.

In campionato contro l’Udinese, abbiamo visto due Milan molto diversi in campo. Per i primi 30 minuti, una squadra brillante, efficace, capace di andare in vantaggio e di sfiorare anche il secondo gol, mostrando un potenziale di prim’ordine. Dopo, una volta intervenuta l’espulsione di Tijani Reijnders, una squadra che ha saputo soffrire, che ha voluto compattarsi e fare di tutto per raggiungere l’obiettivo nonostante le avversità. La grande mano di Fonseca, questa volta è giusto dirlo, si è vista tutta in Serie A. Rossoneri che ora dovranno pensare a domani sera: ma quanti infortunati in casa Milan.

Le possibili scelte di Fonseca

Il tecnico portoghese affronterà la sfida con il Bruges in Europa non nelle migliori condizioni possibili. Ma potendo contare su uno spirito di gruppo ritrovato e su nuove consapevolezze tecniche maturate dalla gara con l’Udinese. potrebbe ancora trovare spazio Thiaw, che ha dato ottime risposte al rientro, così come Pavlovic. Ritorneranno Theo Hernandez e Leao, sulla trequarti potrebbe essere schierato nuovamente l’ottimo Pulisic. E in attacco, dietro l’intoccabile Morata, a questo punto potrebbe essere convocato Camarda, come mossa a sorpresa.

Christian Pulisic, Samuel Chukwueze, Alvaro Morata

La lista degli infortunati: si aggiunge anche Abraham

Contro l’Udinese il Milan ha perso Abraham. Niente fratture alla spalla, ma l’attaccante non ce la farà in vista di martedì e dovrà rimanere a riposo. Allo stesso modo, resteranno ancora fuori sia Calabria che Gabbia. Il terzino ha continuato a lavorare a parte in questi giorni. Il difensore potrebbe essere provato nella rifinitura per tentare un recupero dell’ultimo momento, ma naturalmente prevarrà la cautela in caso di incertezza. Prosegue con lento progresso anche il recupero di Bennacer e Florenzi, out per due gravi infortuni con conseguenti operazioni. La lista degli infortunati rossoneri, purtroppo non lascia tregua a Fonseca.

