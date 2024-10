Buone notizie in casa rossonera dopo Milan-Udinese. La squadra di Fonseca raggiunge un traguardo da sogno in Serie A.

Un buonissimo Milan vince e convince contro l’Udinese in dieci uomini per più di un’ora di gioco, al termine così di una prova di resistenza e carattere non indifferente. Molte cose non sono andate per il verso giusto a San Siro, a partire dalla complicata direzione di gara condotta dall’arbitro Chiffi e dall’espulsione di Reijnders nel corso del primo tempo. Tra le note negative troviamo sicuramente anche l’entrata, e l’uscita, dopo appena cinque minuti passati sul terreno di gioco di Tammy Abraham.

Infatti, una brutta caduta rovinosa sulla sua spalla lo ha costretto al cambio dopo essersi buttato in rete assieme al pallone dopo una chance sprecata davanti alla porta praticamente libera. Un momento decisamente sfortunato per l’attaccante ex Chelsea e Roma, che dopo il rigore fallito a Firenze, sbaglia un gol facile contro l’Udinese e si fa male nella stessa azione di gioco. Un momento decisamente no per l’ex Roma, ancora a secco di reti dopo l’unico sigillo messo a segno contro il Venezia a settembre, domani in Champions non ci sarà.

Squadra viva: Fonseca ha ritrovato il gruppo

La vittoria del Milan contro l’Udinese è un segnale chiaro di possibile ripresa. La stagione è ovviamente ancora molto lunga e da qui a maggio qualsiasi cosa può ancora succedere. Attualmente, il Diavolo è a due punti dal primo posto, in attesa della conclusione dell’ottava giornata di Serie A, nonostante le difficoltà riscontrate fino a questo momento tra alti e bassi. Come riportato dalla Gazzetta Dello Sport, c’è un dato importante che potrebbe far sorridere lo staff tecnico di Fonseca perché dimostra e conferma la varietà, profondità e forza di questa rosa.

Christian Pulisic e Rafael Leao

Milan sempre a segno: il record in Serie A

Samuel Chukwueze è il decimo giocatore mandato a bersaglio dal Milan in questo campionato. Quella rossonera è, infatti, la squadra che ha più uomini finiti nel tabellino dei marcatori. Comanda Pulisic che ha totalizzato già cinque reti. Poi ci sono Theo e Morata con due gol. Quindi Chukwueze, Abraham, Gabbia, Okafor, Pavlovic, e Leao con un gol. Un primato per il Milan, in quanto nessuno in Serie A ha fino a questo momento fatto meglio del Milan, seguito subito dal Napoli, che a bersaglio ha invece mandato 9 giocatori fino a questo momento.

