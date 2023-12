Gabbia Milan, fatta per il ritorno del difensore dal prestito al Villarreal! Ecco quando verrà ufficializzato l’affare: i dettagli

Fumata bianca in arrivo per il ritorno al Milan di Matteo Gabbia, che farà ritorno alla base con 6 mesi di anticipo rispetto all’accordo del trasferimento in prestito avvenuto in estate al Villarreal.

Operazione ormai definita, come riferisce Sky Sport. L’affare verrà ufficializzato il 2 gennaio 2024, stesso giorno della sfida in Coppa Italia dei rossoneri contro il Cagliari: molto probabilmente il centrale non potrà essere disponibile per quella sfida per via dei tempi tecnici, ma sarà pronto a dare una mano alla squadra di Pioli a partire dalle partite successive.

The post Gabbia Milan, fatta per il ritorno! Ecco quando verrà ufficializzato l’affare appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG