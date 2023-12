Renato Sanches via dalla Roma a gennaio? Lo scenario sull’ex obiettivo del Milan, sempre più vicino al ritorno al PSG

Renato Sanches, ex obiettivo del calciomercato Milan, è pronto a dire addio anticipatamente alla Roma, tornando alla casa basse: ovvero al PSG.

Il giornalista Daniele Longo conferma come sia ormai cosa fatta il ritorno in Francia a gennaio per il portoghese. La condizione fisica non lo ha mai assistito in questa esperienza giallorossa. Esperienza terminata poi malamente, con l’ingresso in campo contro il Bologna e la sostituzione dopo pochi minuti ad opera di Mourinho.

The post Renato Sanches via dalla Roma Lo scenario sull’ex obiettivo del Milan per gennaio appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG