Gabbia torna al Milan? Pioli categorico in conferenza: la sua risposta ai giornalisti presenti in sala stampa

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Milan e Sassuolo, Stefano Pioli ha parlato anche del mercato. Le sue parole.

GABBIA E ALTRE MOSSE DI CALCIOMERCATO – «Di Gabbia non parlo, così come non parlo di mercato»

