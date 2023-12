Infortunio Musah: tra Sassuolo e Empoli, già fissato il rientro del centrocampista americano. Tutte le ultime

Arrivano importanti novità per quanto riguarda le condizioni di Yunus Musah, fermo ai box per infortunio. Come raccolto dalla nostra redazione, il centrocampista rossonero non sarà convocato domani.

L’americano, out per un problema muscolare, punta a rientrare in casa dell’Empoli il 7 gennaio.

