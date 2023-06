Il Torino è nuovamente intenzionato a puntare sull’ex centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini. Ecco la situazione attuale

Secondo quanto riportato da Toro.it, il Torino sta pensando di potenziare il suo centrocampo con un’ex giocatore dell’Inter.

Si sta parlando ovviamente di Roberto Gagliardini, che in casa granata ritornerebbe a giocare protagonista per un posto in Europa.

L’articolo Gagliardini, il Toro punta forte sull’ex centrocampista dell’Inter proviene da Inter News 24.

