Roberto Gagliardini, che ha appena lasciato l’Inter per appodare al Monza, ha rilasciato una dichiarazione sulla prima di campionato

Il 19 agosto l’Inter affronterà il Monza per la prima partita di campionato. Un incontro molto sentito soprattutto da Roberto Gagliardini, che ai microfoni di Sky Sport ne parla così:

LE PAROLE- «Mentre parlavo con Galliani per venire qui ho visto che alla prima ci sarebbe stata l’Inter e ho pensato a uno scherzo del destino. La prima chiamata me l’ha fatta quando ero in vacanza, mi ha fatto molto piacere sentirlo ed essere chiamato al telefono. Lo ringrazio per le sue parole. Avere un dirigente come lui, che ha fatto la storia del calcio italiano e non solo, è uno stimolo in più. Lui sa cosa fare per vincere»

