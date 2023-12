Il centrocampista del Monza, Roberto Gagliardini, ha voluto rispondere ad Adrien Rabiot dopo le parole del francese

Dopo la “predica” fatta da Adrien Rabiot nei confronti di Roberto Gagliardini, per l’esultanza fatta da quest’ultimo in occasione del gol del pareggio di Carboni in Monza Juve, arriva la risposta dell’ex centrocampista dell’Inter sui propri social.

LE PAROLE – «Le cose di campo rimangono in campo, non sui social. “Ciama la mama!”»

