Archiviato il clamoroso pareggio di Lisbona i nerazzurri sono pronti per la terza trasferta consecutiva; tornano i titolari.

L’Inter è scivolata al secondo posto in classifica dopo la vittoria al fotofinish di ieri della Juventus che ha piegato il Monza con un goal in pieno recupero. La squadra di Inzaghi però domani avrà un compito molto difficile visto che sarà di scena sul campo dei campioni d’Italia. L’arrivo di Mazzarri (ex di turno insieme a Politano tra l’altro) ha ridato almeno tranquillità alla squadra campana.

Walter Mazzarri

Le probabili

Inzaghi non recupera nessun infortunato e un po’ lo si era capito: Bastoni avrebbe potuto farcela ma dopo l’allenamento in gruppo svolto ieri, oggi è tornato a parte; c’è di mezzo un muscolo delicato come il polpaccio quindi meglio non rischiare. Al Da Luz tra l’altro nel finale Darmian e De Vrij sono stati sostituiti e quindi non sono stanchissimi, i centrali a disposizione restano comunque solo 4. Inzaghi molto probabilmente schiererà gli stessi 11 che hanno pareggiato a Torino, come riporta Sky Sport; la novità la offre il Napoli che recupera Zielinski, vittima di una forte botta contro il Real Madrid, ma non i due terzini sinistri Mario Rui ed Oliveira. A sinistra quindi si dovrebbe adattare Natan anche se in Brasile ha già ricoperto quel ruolo; ecco le probabili formazioni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

