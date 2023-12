Termina con un pareggio la sfida tra Genoa ed Empoli nella zona salvezza della classifica: ecco com’è andato l’incontro

Termina in parità il match pomeridiano tra Genoa ed Empoli valevole per il quattordicesimo turno del campionato di Serie A. Le due squadre, entrambe in lotta per la salvezza, hanno segnato un gol a testa. Il match è finito dunque sull’1 ad 1.

Alla rete di Ruslan Malinovskyi che aveva aperto le marcature al 37′, ha risposto Matteo Cancellieri al 67′.

L'articolo Genoa Empoli 1-1, pareggio in zona salvezza: ecco com'è andata proviene da Inter News 24.

