Il centrocampista azzurro ancora non ha rinnovato il contratto in scadenza e perciò interessa a diverse big italiane.

L’Inter domani giocherà una partita molto difficile sul campo del Napoli campione d’Italia; uno dei possibili obiettivi dei nerazzurri è Piotr Zielinski che domani dovrebbe essere regolarmente in campo nonostante una forte botta accusata mercoledì scorso contro il Real Madrid.

Estate turbolenta

Il polacco è stato vicino a lasciare il Napoli già nella sessione estiva: l’Al-Ahli aveva offerto 30 milioni di euro a De Laurentiis ed uno stipendio di 12 milioni all’anno a lui. Il centrocampista però ha deciso di rifiutare per restare in Campania; il club arabo quindi ha ripiegato su Gabri Veiga che era il possibile suo sostituto per il Napoli. Gli azzurri quindi forti della sua volontà erano vicini anche ad un rinnovo ma alla fine per vari disguidi l’accordo non è stato ratificato; Zielinski ha ancora il contratto in scadenza a giugno 2024.

Derby d’Italia

Inter e Juventus stanno fiutando l’affare a costo zero e quindi aspettano solo conferme più o meno ufficiali che la negoziazione del rinnovo salti prima di intervenire. Tuttosport ritiene che le caratteristiche del polacco siano ideali per il 3-5-2 di Inzaghi e che l’Inter abbia già deciso quanto offrirgli. La proposta potrebbe essere un quadriennale a 4, 4,5 milioni di euro a stagione.

