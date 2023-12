I nerazzurri potrebbero cambiare nuovamente in porta dopo la rivoluzione completa effettuata la scorsa estate.

L’Inter come è noto pochi mesi fa ha cambiato per intero il reparto degli estremi difensori cedendo Onana al Manchester United per più di 55 milioni di euro e non rinnovando il contratto di Handanovic e Cordaz. Sono arrivati Sommer per 6 milioni di euro (e una trattativa andata un po’ troppo per le lunghe), Audero e Di Gennaro. Il secondo è in prestito dalla Sampdoria ed è al momento improbabile che venga esercitato il riscatto a fine stagione.

Voce clamorosa

Negli ultimi giorni si è parlato di una clamorosa ipotesi che porta il nome di Alex Meret del Napoli che domani sera sarà avversario proprio dei nerazzurri. L’estremo difensore arriverebbe a parametro zero ma in realtà Tuttosport specifica che il club di De Laurentiis ha un’opzione per il rinnovo fino al 2025 che è esercitabile entro giugno. Molto probabile quindi che Marotta e Ausilio debbano guardare altrove.

Alex Meret

Gli obiettivi

Secondo il quotidiano piemontese all’Inter piacciono Bento dell’Athletico Paranaense e Turati del Sassuolo ma che ora è in prestito al Frosinone. Il brasiliano fu accostato ai nerazzurri anche la scorsa estate con lui stesso che ammise di aver ricevuto un’offerta dall’Inter; non se ne fece nulla, come dedurrete. L’italiano sta brillando in questa prima parte di stagione che poi è anche la sua prima in Serie A: per certi versi è un ex visto che ha svolto il settore giovanile nerazzurro ed è un grande tifoso dell’Inter.

L’articolo L’Inter cerca un vice di Sommer: due obiettivi ed un’ipotesi clamorosa proviene da Notizie Inter.

