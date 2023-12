Domani sarà il giorno di Napoli Inter: questa la probabile formazione che dovrebbe schierare il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi

Cresce l’attesa per Napoli Inter di domani sera, match valevole per il quattordicesimo turno di campionato. I nerazzurri sono chiamati ad una vittoria per rispondere colpo su colpo al successo ottenuto ieri dalla Juve contro il Monza, riprendendosi la testa della classifica. Queste, secondo Sky Sport, le scelte di formazione di Simone Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro non vuole correre rischi e, dopo l’ampio turnover fatto contro il Benfica in Champions League, è pronto a lanciare i suoi titolarissimi.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

