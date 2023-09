Le parole di Erden Timur, vicepresidente del Galatasaray, sul mancato arrivo di Matias Vecino in Turchia. I dettagli

Erden Timur, vicepresidente del Galatasaray, ha svelato una trattativa con la Lazio per Vecino.

PAROLE – «Eravamo d’accordo con Amrabat e stavamo raggiungendo l’intesa con la Fiorentina. Poi è arrivato il Manchester United, dove c’è il suo vecchio allenatore. Vecino? Lo seguiamo da due anni, c’era un accordo con lui e con la Lazio. Alle 23.30 Sarri non ha approvato la cessione, si è anche arrabbiato….Zaniolo? Voleva andare in Premier League, è stata una cessione record. Con i bonus arriveremo a 40 milioni, lo abbiamo comprato per 15».

