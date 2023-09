Le parole di Fabio Gerli, centrocampista del Modena, sull’avvio di stagione della squadra gialloblù in Serie B

Fabio Gerli ha parlato a Radiosportiva delle ambizioni del Modena in Serie B.

PAROLE – «Abbiamo affrontato tre partite difficili, Cosenza che è una trasferta sempre insidiosa e due buone squadre come Ascoli e Pisa. L’inizio è stato ottimo, siamo contenti dei nove punti conquistati e questi risultati ci permettono di lavorare con entusiasmo e serenità. Sappiamo comunque di poter fare ancora meglio sotto alcuni aspetti. In Serie B ci sono tante squadre forti, noi cerchiamo di recitare la nostra parte e di essere la cosiddetta mina vagante. Ora non pensiamo alla classifica, dobbiamo solo continuare a lavorare e a farlo con il massimo entusiasmo. Bianco? È un allenatore molto preparato, una persona diretta che ti dice quello che pensa ed è molto attento al dettaglio. Spesso facciamo sedute video in cui ci fa vedere quello che sbagliamo, quindi da questo punto di vista c’è una cura quasi maniacale del dettaglio e in campo secondo me si sta vedendo. I tifosi si fidano molto della proprietà, hanno capito che la società vuole creare qualcosa di importante ma vuole farlo con le tempistiche giuste e facendolo un passo alla volta. Credono nel progetto e credono anche in noi, che siamo stati bravi a portare un certo tipo di mentalità negli ultimi anni».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG