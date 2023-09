Galderisi a Piazza Affari su Tmw Radio ha fatto il punto sugli attaccanti della Juve dopo le prime sei partite di campionato.

GALDERISI – «Quest’anno la Juventus ha due punte che per caratteristiche hanno grandi soluzioni. Non mi stupisce che abbiano iniziato così forte. Una volta che Chiesa e Vlahovic iniziano a segnare, poi non si fermano più. Chiesa è imprendibile in questo modo, giocando con veloci e verticali ripartenze. Anche il fatto che abbia segnato Milik appena chiamato in causa è un gran bel segnale».

