Il mercato della Juve è sempre attivo e nel mirino di Giuntoli è finito un talento del Monza che ha iniziato molto bene il suo campionato.

Si tratta di Andrea Colpani, centrocampista classe 1999 che i bianconeri stanno monitorando settimana in settimana per valutarne il percorso di crescita. A riportarlo è calciomercato.com, secondo cui Giuntoli sarebbe un grande estimatore di Colpani, autore di 3 gol in 6 partite.

