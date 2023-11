Il mentore di Max Allegri, Giovanni Galeone, si è espresso sul derby d’Italia del 26 novembre tra Juve e Inter: le sue parole

Nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Giovanni Galeone promette scintille nel big match del 26 novembre tra Juve e Inter. Le sue parole su Allegri.

LE PAROLE– «Scaramantico e geniale: con l’Inter vi sorprenderà… Conosco bene Max: è un estroso da sempre. Contro i nerazzurri non starà tutti dietro, sarebbe pericoloso. Max è dall’estate che è contento della squadra. Dice che i giocatori lo seguono e hanno voglia di crescere e migliorare. Mica come qualche campione che c’era lo scorso anno…Max sa bene che nel calcio esistono le categorie e lo ripete spesso pure a voi giornalisti. Se però i campioni pensano a sé stessi e non alla squadra…Insegna calcio, guardate cosa sta facendo con Chiesa, che finalmente sta diventando giocatore vero. L’Inter è superiore e non di poco. Ma magari Max s’inventa qualcosa. Vedrete che non si difenderá e basta. Anche perché Inzaghi ha tanti tiratori da fuori e attacca bene pure sui piazzati».

L'articolo proviene da Inter News 24.

