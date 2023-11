Luca Marchetti ha parlato dell’imminente e acceso confronto tra Juve e Inter, con un focus sulle conseguenze che avrà in campionato

Nell’editoriale per TMW che porta la sua firma, Luca Marchetti si concentra sul match tra Juve e Inter, in calendario il 26 novembre, con un’attenzione particolare alle conseguenze che avrà nell’assetto e nella classifica della Serie A.

LE PAROLE- «Vincere per l’Inter significherebbe già scavare un piccolo solco, significherebbe ricacciare indietro quella Juve alla quale forse in molti (almeno a parole) credevano, ma poi nei fatti hanno sempre considerato un po’ sotto. Perché ora questa Juve che continua a gravitare nelle zone alte della classifica, fa paura. Paura nel senso di timore: vuoi vedere che… magari non farà un gioco divertente, ma è estremamente efficace e se dovessero arrivare i tre punti significherebbe mettere proprio la ciliegina a questo avvio di campionato. Significherebbe potersi nascondere molto meno, rispetto ad ora».

L'articolo Juve-Inter, Marchetti: «I bianconeri destano preoccupazione, ma se l'Inter vince…» proviene da Inter News 24.

