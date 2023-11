Delio Rossi, ex allenatore di Simone Inzaghi alla Lazio, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del tecnico nerazzurro

Delio Rossi, ex allenatore di Simone Inzaghi alla Lazio, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del tecnico nerazzurro. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Da allenatore lo vedo concentrato su tutto, molto meticoloso e attento al minimo dettaglio. E questo mi sorprende. Ha una grande capacità di lettura delle partite. Non è un caso che nelle gare da dentro o fuori alla fine riesca ad arrivare in fondo. Poi è molto empatico perché riesce a entrare in sintonia con la squadra».

