Incontro di mercato tra Galliani (Monza) e l’Inter per discutere di alcuni giocatori, tra cui Pinamonti, Pirola, Sensi e Gagliardini.

Le parole dell’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani fuori la sede dell’Inter, fanno capire che si è parlato totalmente di mercato in entrata della squadra di Berlusconi.

Queste le parole: “Pinamonti? Non so, non so. Non abbiamo parlato, per oggi sto zitto. Pirola? Abbiamo parlato di tante cose, anche di Sensi. Gagliardini no. Pinamonti un’opzione per il Monza? Forse no, vediamo. È stato un incontro tra amici“.

Andrea Pinamonti

Nel mentre Cordaz firma il rinnovo fino al giugno 2023, queste le parole del portiere: “Rinnovo firmato? Si si. Sono molto contento di restare un altro anno qui.“

Conclude sull’accoglienza a Lukaku: “Ancora non ha firmato, appena lo farà lo accoglieremo bene sicuramente“. Vedremo quindi come si svolgerà il prosegui del mercato nerazzurro.

