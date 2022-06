L’agente di Radu parla a Sky Sport ritornando anche sull’errore del portiere, questa la situazione con l’Inter.

Andrei Radu, parla il suo agente Oscar Damiani a SkySport sia del calcio mercato che del famoso errore contro il Bologna, che anche se non è costato lo scudetto all’Inter è stato comunque molto importante nell’economia del match.

Queste le parole: “È troppo facile dare sempre la colpa al portiere. Oggi ho incontrato De Sanctis: mi ha detto che la colpa di Radu è relativa rispetto a quella dei difensori. Perisic ha fatto un passaggio a De Vrij e lui al posto di prenderla l’ha lasciato dicendo arrangiati: troppo comodo. Poi Radu ha sbagliato, nessuno lo nega: ci sono però responsabilità che nessun giornalista ha mai detto.“

Sede Inter

Aggiunge l’agente: “Non va bene, Radu ha fatto un errore, ma ha fatto anche ottime cose: mi fate sempre vedere questo errore. E’ passato, vedremo quello che sarà l’anno prossimo. Radu vi garantisco che ha molte richieste importanti: può essere vada alla Cremonese, non c’è ancora accordo.“

Conclude parlando così del portiere: “Ci sarà una chiacchierata nei prossimi giorni con l’allenatore e la società. Il Reims fa ponti d’oro per averlo: Radu è stimato, gli errori li fanno tutti. Non ci sono problemi, farà una carriera straordinaria perché è un grande portiere. Poi l’Inter ha perso lo scudetto per 2 punti, con uno in più non sarebbe cambiato niente. Radu è stato male, però ha reagito e dimostrerà cosa sa fare: le parole di Inzaghi sono state importanti“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG