L’Inter sta per chiudere il colpo Lukaku, le visite mediche a giorni, l’esterno Correa entra in lista di vendita.

Lukaku sta per arrivare all’Inter, le visite mediche saranno probabilmente a giorni. L’accordo è per 8 milioni più bonus per il prestito. Fatta questa operazione con il Chelsea. L’attacco titolare ritornerà ad essere Lautaro Martinez. Dzeko ha ricevuto rassicurazioni sul rimanere. Resta un posto davanti.

Romelu Lukaku

Correa è in vendita, l’ex Lazio ha un costo comunque importante, la richiesta è sui venti milioni di euro. Ma la cessione è necessaria per prendere Paulo Dybala. Infatti la società serve uno sforzo nelle cessioni per non ingolfare il monte ingaggi nerazzurro. Lukaku quest’anno ha raccolto 8 reti in Premier League, e 2 in Champions League con il Chelsea. Mentre Correa ha raccolto solo 6 reti con i nerazzurri in Serie A. Mentre 0 tra Champions League e Coppa Italia.

