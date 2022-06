I londinesi hanno molte opzioni per sostituire l’attaccante belga che farà ritorno a Milano.

Chiuso il capitolo Romelu Lukaku cercando per quanto possibile di limitare i (grossi) danni, il Chelsea ora era prepotentemente sul mercato degli attaccanti. Considerando che anche Timo Werner ha portato pochi goal in dote finora, bisognerà ponderare bene la scelta della prossima punta: cercare qualcuno che vada bene per il calcio di Tuchel non è semplice.

Pallone Champions League

Secondo il Guardian i londinesi stanno valutando su tutti Raheem Sterling del Manchester City che costa 60 milioni di sterline; dietro di lui ci sono ipotesi più economiche come Dembele che non riesce ad accordarsi per il rinnovo col Barcellona, Nkunku del Lipsia e Richarlison dell’Everton. Probabile che le entrate siano più di una nel reparto offensivo.

