I bianconeri hanno incontrato oggi Rafaela Pimenta per parlare non solo di Paul Pogba.

Oggi è una giornata molto importante in casa Juventus con il colloquio appena avvenuto con Rafaela Pimenta, ovvero colei che cura gli interessi di moltissimi giocatori che prima erano sotto la procura di Mino Raiola. Non si è parlato solamente di Paul Pogba, il suo ritorno sembra una cosa fatta ma bisognerà aspettare ancora qualche giorno per la risposta definitiva.

Arrivabene Nedved

Per i bianconeri il rinnovo del contratto di Matthijs De Ligt è una priorità in questa fase: parecchie big europee hanno messo gli occhi su di lui ma la Juventus vuole blindarlo fino al 2026. La negoziazione non è semplice perché l’olandese già ha uno stipendio altissimo, la Juventus vorrebbe abbassare i molteplici bonus presenti nel contratto attuale o spalmare l’ingaggio su più anni, lo riporta il Corriere dello Sport, il difensore sarà d’accordo?

