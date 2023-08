Adriano Galliani, ad del Monza, è intervenuto nel corso della presentazione del suo libro “Le Memorie di Adriano G.” su Berlusconi e ha raccontato un aneddoto su Gattuso

Adriano Galliani, ad del Monza, è intervenuto nel corso della presentazione del suo libro “Le Memorie di Adriano G.” su Berlusconi e ha raccontato un aneddoto su Gattuso. Le sue dichiarazioni:

BERLUSCONI – «Molte volte io e Berlusconi parlavamo del presente e futuro del Milan e il Presidente mi sussurrava sempre: il Milan è sentimento non business».

RETROSCENA GATTUSO – «Noi perdiamo la finale di Istanbul, nel calcio si vince o si perde, ma non succede quasi mai che una squadra avanti 3-0 poi perda. Gattuso viene e mi diche che se fosse rimasto al Milan avrebbe sempre vissuto quel dolore. Gli ho detto che era pazzo, lui mi diceva che voleva andare via e così l’ho chiuso nella sala dei trofei finché non ha cambiato idea. L’ho lasciato lì dalle 11 del mattino, all’una gli ho passato dei panini e poi alle 5 del pomeriggio mi ha detto che aveva cambiato idea»

CONTINUA SU MILAN NEWS 24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG