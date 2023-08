E’ rottura tra il Napoli e Hirving Lozano perché il messicano non avrebbe accettato l’offerta di rinnovo a ribasso proposta dagli azzurri

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società avrebbe messo sul piatto 2,5 milioni fino al 2026 anziché i 4,5 percepiti fino a ora. Nessuna offerta ancora per il Chucky che potrebbe restare in rosa come emarginato.

