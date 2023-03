Adriano Galliani, ad del Monza, ha voluto schivare le domande di mercato relative a Stefano Sensi e Roberto Gagliardini

Intervenuto a margine dell’assemblea di lega, l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha risposto così alle domande di mercato relative a Sensi e Gagliardini, entrambi centrocampisti dell’Inter.

LE PAROLE DI GALLIANI –: «Il riscatto di Sensi? Io sono molto scaramantico, di mercato si parla il giorno in cui siamo salvi. Gagliardini? Stesso discorso, non dirò niente fino a quando non otterremo la salvezza».

