L’ex bianconero Simone Pepe, ha detto la sua sull’episodio del gol di Kostic in Inter-Juventus che ha fatto tanto discutere

Intervistato da Tuttosport, l’ex bianconero Simone Pepe ha parlato anche delle polemiche arbitrali in Inter-Juventus per il gol di Kostic.

LE PAROLE DI PEPE –: «Bisogna sempre ricordarsi che sono episodi che succedono a tutte le squadre e in tante partite. Fanno parte del calcio, basta non ricamarci sopra. I protagonisti della sfida Lukaku non sta vivendo un momento straordinario, ma a volte disputare le gare internazionali può essere un nuovo trampolino di lancio per gli attaccanti».

L’articolo Pepe sul gol di Kostic in Inter-Juventus: «Sono episodi che succedono a tutti» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG