L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, è tornato a parlare della vittoria ottenuta contro l’Inter e dei risultati in Champions del Milan

Intervistato da Sport Mediaset, l’ad del Monza Adriano Galliani ha descritto l’ultima settimana vissuta e le emozioni di battere l’Inter in campionato e di vedere il Milan in semifinale di Champions League.

LE PAROLE DI GALLIANI –: «È stata una settimana meravigliosa. Prima la vittoria sabato a San Siro (contro l’Inter, ndr), poi la qualificazione (in semifinale di Champions League, dnr) del Milan. Mi spiace per i tifosi napoletani, ma 31 anni di Milan non possono essere dimenticati».

L’articolo Galliani: «Settimana meravigliosa, vittoria contro l’Inter e qualificazione del Milan» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG