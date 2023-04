Il comunicato dell’Inter dopo la conferma della squalifica di Romelu Lukaku, mostrando vicinanza all’attaccante nerazzurro

Durante Inter–Benfica si sono registrati degli incidenti da parte dei tifosi portoghesi all’interno di San Siro (lanciando torce contro famiglie e sostenitori nerazzurri). A fronte di ciò ecco il comunicato del Benfica stesso.

IL COMUNICATO – «Il Benfica informa di aver inviato una lettera all’Inter esprimendo il proprio rammarico e scusandosi per gli incidenti accaduti durante la partita di Champions League. Il calcio che vogliamo non prevede questo tipo di situazione, che è del tutto ripugnante e non è in linea con i valori e i principi del Benfica».

L’articolo Inter-Benfica, il comunicato dei portoghesi sugli incidenti di San Siro proviene da Inter News 24.

