Galliani su Nesta: «Non avremmo mai vinto la Champions del 2003 senza di lui». Le parole dell’ex amministratore delegato rossonero

Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di Sportmediaset di Alessandro Nesta. Ecco le parole dell’ex ad rossonero:

«Nesta è stato uno dei centrali più forti di tutti i tempi. Se non fosse arrivato lui, penso che non avremmo mai vinto la Champions del 2003. Con Thiago Silva formavano una coppia strepitosa. Per me lui è stato un difensore immenso»

