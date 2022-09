Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza parla a TMW della futura sfida contro il Milan e dello stadio.

Sono queste le parole a TMW di Adriano Galliani che parla da amministratore delegato del Monza, così sulla futura sfida contro il Milan: “Vedremo se ci metteremo a sedere noi lato Milan o se verrà Scaroni con noi. No, non sono per l’abbattimento ma per la costruzione di un nuovo stadio. Si possono fare entrambe le cose. In tutta Europa ci sono stadi bellissimi, San Siro non si può ristrutturare. Serve uno stadio nuovo, non so cosa fare con il vecchio San Siro. Il Meazza è diventato iconico grazie ai risultati di Milan e Inter. Come il Santiago Bernabeu con il Real Madrid.“

Adriano Galliani

Conclude così dopo l’assemblea della Lega: “Oggi è una giornata particolare per noi, dopo 4 anni che siamo alla guida del Monza. Siamo arrivati che non c’era niente, neanche il settore giovanile. Ora siamo in Serie A e abbiamo vinto con la Juventus, mentre eravamo abituati a giocare con altre realtà“.

