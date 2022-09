Ultime in casa Inter: Lukaku non recupera in tempo per la partita contro la Roma, delicatissima in casa nerazzurra. Ecco perché il belga non ci sarà

Lukaku sarà out nel big match di sabato sera a San Siro contro la Roma.

Come riportato da Sky Sport, la situazione in casa Inter vede il centravanti belga ancora non preparato per scendere in campo e i dirigenti nerazzurri non intende correre alcun rischio.

L’articolo Inter, guai per Inzaghi: Lukaku non recupera per la Roma. Le ultime proviene da Calcio News 24.

