Il nuovo allenatore del Paris Saint Germain Christophe Galtier è stato piuttosto chiaro ed esplicito sulle gerarchie dei portieri.

Christophe Galtier in conferenza stampa annuncia alcune sue decisioni su alcuni giocatori del Paris Saint Germain. “Neymar è contento, ha lavorato bene da inizio stagione. Poi, cosa accadrà nel prossimo futuro non lo so. Non ho avuto un colloquio individuale con Ney su questo aspetto. Ma non sembra turbato da ciò che si dice di lui. È felice di allenarsi“.

Kylian Mbappe

“Mbappé mi sembra molto felice, molto soddisfatto. Lui è l’immagine del gruppo. È anche molto dinamico anche durante gli allenamenti. È ambizioso. Sono stato molto chiaro con i portieri ad inizio stagione, preferisco che ci sia una gerarchia. Keylor sa cosa mi aspetto da lui e dal suo ruolo di secondo. So che dentro di lui c’è molta frustrazione, ma per un club come il Psg è molto importante avere due ottimi portieri. In Champions League ci sono 9-10 club possono puntare alla vittoria. Il Psg è ovviamente uno di questi. Ma ci rendiamo conto che è difficile per tutti“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG