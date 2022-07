Uscito zoppicante dall’allenamento Pogba rischia di non giocare l’amichevole tra Juventus e Barcellona, ecco la situazione.

Brutto colpo per Pogba che esce zoppicante dall’ultimo allenamento nella Juventus. Fastidio al ginocchio per il centrocampista centrale, al momento non sono previsti esami strumentali ma uno barra due giorni di riposo sono assicurati. Ciò mette a rischia la sua presenza nell’amichevole contro il Barcellona, dove quasi sicuramente non ci sarà.

In compenso sono previsti i rientri di McKennie, Bonucci e Vlahovic che non hanno partecipato alla partita contro i messicani del Chivas vinta per 2-0 con le reti dei giovani Da Graca e Compagnon.

Alex Sandro su Twitch parla così di Pogba al canale ufficiale bianconero: “Giocare con lui è sempre bello, io ho giocato con tanti giocatori di qualità ma Pogba ti dà un tocco di magia. È sempre importante avere un grande giocatore con te.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG