Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli Asolo parole di elogio per il compagno Paul Pogba.

Manuel Locatelli in un’intervista a DAZN tratta quasi unicamente l’argomento Paul Pogba. “Non conoscevo personalmente Paul Pogba, ma è stata una sorpresa positiva perché ha portato tanto entusiasmo in squadra e il gruppo ne aveva bisogno. Per me è un fuoriclasse assoluto, un talento puro, con doti fisiche incredibili e tanta qualità”.

“Lo ammiravo quando giocava alla Juve prima, adesso averlo come compagno di squadra per me è una cosa bella e mi riempie d’orgoglio. Adesso lui ha bisogno un po’ di rilanciarsi e noi siamo qui apposta per metterlo nelle migliori condizioni possibili per ripetersi come negli anni precedenti alla Juve. Di me dice che gioco sempre con tanta classe ed eleganza e mi presento agli allenamenti sempre vestito bene, in ordine. Speriamo di fare una grande annata”.

