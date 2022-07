In diretta su Twitch, Alex Sandro parla sui canali bianconeri dove ha raccontato alcuni aspetti dei nuovi alla Juventus.

Ecco le parole su Twitch del brasiliano Alex Sandro, il terzino sinistro della Juventus ha parlato ai canali bianconeri, le parole su Gatti: “Mi sono emozionato quando ha raccontato la sua storia. Ognuno ha la sua storia, nel calcio, nella vita. Lui vede proprio questa carica, non vuole perdere quello che ha conquistato. Sapeva che magari, non poteva immaginare un giorno che fosse con noi. Vedere una persona così… anche io imparo. Lui pensa di imparare, ma è al contrario. Noi impariamo con lui. Ci piace avere una storia così nel gruppo.“

Parlando di Angel Di Maria: “Angel ha giocato bene col Chivas, ha una qualità incredibile, in qualsiasi club dove è stato ha fatto benissimo. Mi colpisce la facilità di come salta l’uomo, e di come pensa immediatamente alla prossima giocata.” Così nei canali ufficiali della Juventus.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG