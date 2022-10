Al termine del match contro il Pomigliani l’allenatore rossonero Maurizio Ganz ha commentato la partita ai microfoni di Milan Tv

Al termine del match contro il Pomigliani l’allenatore rossonero Maurizio Ganz ha commentato la partita ai microfoni di Milan Tv:

«Siamo partiti bene e abbiamo trovato il gol. L’espulsione ha condizionato l’andamento. Abbiamo lasciato solo un’occasione in ripartenza e purtroppo è stato gol. Giocare in 10 per così tanto tempo è difficile, ma nonostante tutto abbiamo giocato un buon secondo tempo. E’ un peccato perché dopo la vittoria contro la Juventus avevamo bisogno di una conferma. Peccato perché era iniziata bene, dobbiamo stare più tranquilli e capire come gestire la partita»

