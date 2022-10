Nella giornata del ricordo di Maradona, a Napoli viene presentata una statua del pibe con il piede mancino in oro

Domani sarebbe stato il compleanno di Maradona e a Napoli oggi hanno omaggiato il Pibe de Oro e non solo con la vittoria sul Sassuolo.

Prima del calcio d’inizio una statua di Maradona, con il piede mancino in oro, è stata mostrata in campo, in attesa di trovarle una collocazione all’esterno dello stadio che porta il suo nome.

L’articolo Napoli, l’omaggio a Maradona: una statua col mancino dorato proviene da Calcio News 24.

