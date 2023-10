Maurizio Ganz, allenatore del Milan femminile, ha parlato così dopo la sconfitta contro la Juventus Women

IL MATCH – «Abbiamo giocato una grande partita, perdere così fa male perché abbiamo lavorato bene in fase di non e di possesso. Forse abbiamo sbagliato nell’ultimo passaggio, ma abbiamo dimostrato di essere una squadra forte. Dobbiamo crederci, il campionato è lunghissimo e ci sarà anche il ritorno. Siamo tutti arrabbiati per il risultato, ma abbiamo fatto una grande prestazione. La difesa della Juventus è una grande difesa, noi dobbiamo fare meglio soprattutto sui cross, dobbiamo occupare meglio l’area, ma non posso dire nulla. Purtroppo portiamo a casa nulla, ma abbiamo visto un grande Milan».

SCUDETTO – «La Roma ha fatto una campagna acquisti più importante, è lei quella da battere. La Juve non molla, come le altre. Si è visto gioco quest’anno contro entrambe, le cose stanno cambiando, piano piano sta arrivando il nostro momento».

